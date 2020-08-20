Видео: саудовец оседлал гигантскую китовую акулу в Красном море

Большой общественный резонанс в сети вызвало появление видео от жителя Саудовской Аравии Заки Аль-Сабахи. На нем мужчина во время морской прогулки на яхте по Красному морю бесстрашно забрался на спину огромной китовой акулы.

Сделать это было просто — акулы почти не реагировали на появление лодки, так что мужчина без труда перебрался на спину одной из них и немного прокатился. В сети такое поведение восторга не вызвало. Жителей Саудовской Аравии возмутило жестокое обращение с животными, многие потребовали привлечь Аль-Сабахи ответственности.

Китовые акулы встречаются по всему земному шару, преимущественно в теплых водах, но в Красном море их видят редко. Они известны своим мирным нравом и обычно позволяют ныряльщикам погладить себя или даже прокатиться верхом. При этом их длина может достигнуть 18-20 метров.

Ранее 5-tv.ru писал, как акула играла с туристами в Индонезии.