Видео: саудовец оседлал гигантскую китовую акулу в Красном море
Крупнейшая в мире рыба совершенно безобидна для людей и питается преимущественно планктоном.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov; Twitter @Almadinanews
Большой общественный резонанс в сети вызвало появление видео от жителя Саудовской Аравии Заки Аль-Сабахи. На нем мужчина во время морской прогулки на яхте по Красному морю бесстрашно забрался на спину огромной китовой акулы.
Сделать это было просто — акулы почти не реагировали на появление лодки, так что мужчина без труда перебрался на спину одной из них и немного прокатился. В сети такое поведение восторга не вызвало. Жителей Саудовской Аравии возмутило жестокое обращение с животными, многие потребовали привлечь Аль-Сабахи ответственности.
Китовые акулы встречаются по всему земному шару, преимущественно в теплых водах, но в Красном море их видят редко. Они известны своим мирным нравом и обычно позволяют ныряльщикам погладить себя или даже прокатиться верхом. При этом их длина может достигнуть 18-20 метров.
Ранее 5-tv.ru писал, как акула играла с туристами в Индонезии.
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