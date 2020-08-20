Вахта памяти: в Новгородской области проходит масштабная поисковая операция

В Новгородской области началась самая масштабная поисковая операция. Несколько тысяч историков и добровольцев приехали из самых разных регионов страны, чтобы вернуть имена павшим героям Великой Отечественной. Иногда в подобных поисках принимают участие и родственники пропавших без вести солдат.

Наш корреспондент Линар Гинатулин отправился на Вахту памяти.

Непроходимые леса Новгородской области. Кругом одни болота. Машина уже час с трудом пробирается вглубь леса. Когда становится понятно, что вездеход дальше не пройдет, выходим и отправляемся пешком.

И вот первый признак, того, что мы на месте. Ржавая каска советского солдата. Поисковики разбиваются на группы и начинают работу.

Уже спустя пару часов невероятная удача — найдены останки трех бойцов и их личные вещи. Собирать их приходится буквально по крупицам. И вот уже первые версии, как погибли красноармейцы — подорвались на мине.

Найденный медальон тщательно изучат и если удастся установить имя солдата, его передадут родным. А они уже решат где его похоронить. Но бывает, что родственники сами выходят на поиски. Как семья — Шишкиных из Тулы. Лера и Элеонора нашли на даче старые письма прадедушки и по ним определили место где он воевал.

Последнее письмо он прислал как раз из Новгородской области. Девочки решили отпроситься у мамы в поисковую экспедицию. Та не отказала, но поехала вместе с ними, чтобы найти прадеда.

С выстрелов из винтовки «Мосина», поисковики северо-западного фронта отправляются по маршруту «Дорогами памяти». Именно здесь на Валдайском рубеже в 1941-м, шли ожесточенные бои.

«Здесь они сдерживают врага до 1943 года и именно отсюда в феврале 43-го началось грандиозное наступление северо-западных войск и освобождение новгородских городов от фашистко-немецких захватчиков», — рассказывает замкомандира поискового отряда «Память» (г. Валдай) Владимир Петров.

Первая точка на маршруте — деревня Сухая нива. Только здесь в сентябре 1941-го удалось остановить фашистов и дать им отпор. Михаил Муравкин, как сейчас, помнит свист пуль над головой и грохот от взрывов. Тогда еще пяти летнего мальчишку, приходилось прятать в подвалах домов. Спастись удалось, только когда в деревню прибыла 26-я снайперская дивизия.

Соседняя деревня — Кирилловщина. Это как раз следующая точка маршрута. Спустя неделю фашисты подобрались и к ней. Трижды переходили в контратаку, но каждый раз отступали. Поселение на холме защищали всего десять солдат. Погибли все.

Уже 30 лет поисковики изучают места сражений на валдайском рубеже. И каждый раз экспедиция поднимает новых бойцов. Тех, чьи имена обязательно станут известны, напоминая о героическом подвиге.