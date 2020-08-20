Уже родила? — Подольская показала свежее фото без округленного живота

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Валентин Черников
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Певица снялась на отдыхе в красном купальнике и удивила фанатов своей стройностью.

Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Живот Натальи Подольской претерпевает удивительные метаморфозы: вот он есть, круглый и явный, а вот его будто бы нет. Певица выложила в Instagram свежий снимок с отдыха в Турции. На фото она стоит в красном купальнике и распахнутом парео. Ее тоненькая фигура вызвала недоумение подписчиков. Беременности артистки как не бывало, хотя она находилась на последних сроках. Отсюда поклонники решили, что звезда уже родила.

«По фото не скажешь, что вы беременны. Такая стройная!» — написали ей в комментариях.

Instagram @nataliapodolskaya

Внимательные пользователи обратили внимание, что Подольская чересчур высоко натянула нижнюю часть купальника. В сочетании с ярким цветом комплекта и парео, которое скрывает округлости по краям, это дало эффект стройности. Не исключено и то, что артистка воспользовалась фотошопом.

Так или иначе, живот, доказывающий беременность Натальи на большом сроке, до сих пор при ней. Его можно увидеть в сторис певицы. Вслед за фото Подольская опубликовала видео в том же купальнике. При смене ракурса можно убедиться, что супруга Владимира Преснякова находится в положении. Надежды фанатов на долгожданное прибавление в семье на этот раз не оправдались. Но ждать пополнения осталось недолго.

Ранее 5-tv.ru писал, что беременную Подольскую осудили за танцы на кровати.

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