«Дурной пример детям»: беременную Подольскую осудили за танцы на кровати

|
Валентин Черников
33

Артистка и ее сестра порезвились с наследниками в номере турецкого отеля.

Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Утренние развлечения Натальи Подольской с сестрой Юлианой, сыном и племянницами не одобрили ее многочисленные поклонники. Беременная артистка отдыхает с родными в Турции и делится кадрами с отдыха в Instagram. На сей раз она опубликовала забавное видео из гостиничного номера, где молодые мамы их дети танцуют и прыгают на кровати.

«Наша мама тоже с нами танцевала по утрам! Заряд веселья на весь день», — написала супруга Владимира Преснякова.

Ее хорошего настроения не разделили фолловеры в комментариях. Артистке указали, что она выбрала неподходящее место для плясок.

«На кроватке спят. Потанцевать можно и на полу»;

«Зачем прыгать на чужих кроватях? Дурной пример детям»;

«Сделали б хоть раз уборку своими руками, задумались бы тогда прыгать снова»;

«И потом людям на этих кроватях мучиться! Вот молодцы! Лишь бы нам было весело, а там трава не расти», — отреагировали в комментариях.

Instagram @nataliapodolskaya

Более благосклонные почитатели таланта Подольской назвали сторонников такого мнения занудами и заступились за любимицу.

«Наташенька, вы умничка. Столько добра, любви и позитивных эмоций вы дарите близким вам людям, что возвращается вам в двойном размере»;

«Заводные мамочки и детки! Так и хочется с вами попрыгать»;

«Спасибо за утренний позитив!» — ответили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталью Подольскую раскритиковали за отдых в Турции.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
73.43
0.46 87.34
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:26
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
19:16
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
19:09
От зерна до каравая: Как благодаря нацпроекту удалось повысить качество российского хлеба
19:00
«Дурной пример детям»: беременную Подольскую осудили за танцы на кровати
18:50
«В Швейцарии отличные протезы»: Пригожин пожаловался на проблемы со здоровьем
18:40
Как бороться с похмельем? — ответ финских ученых

Сейчас читают

Помощница Галустяна прокомментировала состояние шоумена
Михаила Галустяна привезли в больницу, ему тяжело дышать
Минпросвещения озвучило окончательное решение по новым правилам с 1 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок