«Дурной пример детям»: беременную Подольскую осудили за танцы на кровати

Утренние развлечения Натальи Подольской с сестрой Юлианой, сыном и племянницами не одобрили ее многочисленные поклонники. Беременная артистка отдыхает с родными в Турции и делится кадрами с отдыха в Instagram. На сей раз она опубликовала забавное видео из гостиничного номера, где молодые мамы их дети танцуют и прыгают на кровати.

«Наша мама тоже с нами танцевала по утрам! Заряд веселья на весь день», — написала супруга Владимира Преснякова.

Ее хорошего настроения не разделили фолловеры в комментариях. Артистке указали, что она выбрала неподходящее место для плясок.

«На кроватке спят. Потанцевать можно и на полу»;

«Зачем прыгать на чужих кроватях? Дурной пример детям»;

«Сделали б хоть раз уборку своими руками, задумались бы тогда прыгать снова»;

«И потом людям на этих кроватях мучиться! Вот молодцы! Лишь бы нам было весело, а там трава не расти», — отреагировали в комментариях.

Instagram @nataliapodolskaya

Более благосклонные почитатели таланта Подольской назвали сторонников такого мнения занудами и заступились за любимицу.

«Наташенька, вы умничка. Столько добра, любви и позитивных эмоций вы дарите близким вам людям, что возвращается вам в двойном размере»;

«Заводные мамочки и детки! Так и хочется с вами попрыгать»;

«Спасибо за утренний позитив!» — ответили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталью Подольскую раскритиковали за отдых в Турции.