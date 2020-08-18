«Дурной пример детям»: беременную Подольскую осудили за танцы на кровати
Артистка и ее сестра порезвились с наследниками в номере турецкого отеля.
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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya
Утренние развлечения Натальи Подольской с сестрой Юлианой, сыном и племянницами не одобрили ее многочисленные поклонники. Беременная артистка отдыхает с родными в Турции и делится кадрами с отдыха в Instagram. На сей раз она опубликовала забавное видео из гостиничного номера, где молодые мамы их дети танцуют и прыгают на кровати.
«Наша мама тоже с нами танцевала по утрам! Заряд веселья на весь день», — написала супруга Владимира Преснякова.
Ее хорошего настроения не разделили фолловеры в комментариях. Артистке указали, что она выбрала неподходящее место для плясок.
«На кроватке спят. Потанцевать можно и на полу»;
«Зачем прыгать на чужих кроватях? Дурной пример детям»;
«Сделали б хоть раз уборку своими руками, задумались бы тогда прыгать снова»;
«И потом людям на этих кроватях мучиться! Вот молодцы! Лишь бы нам было весело, а там трава не расти», — отреагировали в комментариях.
Более благосклонные почитатели таланта Подольской назвали сторонников такого мнения занудами и заступились за любимицу.
«Наташенька, вы умничка. Столько добра, любви и позитивных эмоций вы дарите близким вам людям, что возвращается вам в двойном размере»;
«Заводные мамочки и детки! Так и хочется с вами попрыгать»;
«Спасибо за утренний позитив!» — ответили фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Наталью Подольскую раскритиковали за отдых в Турции.
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