Один человек погиб при пожаре в пятиэтажке в Севастополе

После пожара в жилом доме в Севастополе главным СУ Следственного комитета РФ по региону возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель человека.

Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме в поселке Кача под Севастополем. По данным экстренных служб, загорелась квартира на пятом этаже, в которой проживал 41-летний мужчина. Сообщается, что жилец злоупотреблял алкоголем. В результате пожара мужчина скончался.

Предположительно, причиной ЧП стала неисправность газового оборудования. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.