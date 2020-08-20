Один человек погиб при пожаре в пятиэтажке в Севастополе
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе ; Вконтакте @severnayasevas
После пожара в жилом доме в Севастополе главным СУ Следственного комитета РФ по региону возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель человека.
Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме в поселке Кача под Севастополем. По данным экстренных служб, загорелась квартира на пятом этаже, в которой проживал 41-летний мужчина. Сообщается, что жилец злоупотреблял алкоголем. В результате пожара мужчина скончался.
Предположительно, причиной ЧП стала неисправность газового оборудования. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
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