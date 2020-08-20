Один человек погиб при пожаре в пятиэтажке в Севастополе

|
Алина Потёмкина
27

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе ; Вконтакте @severnayasevas

После пожара в жилом доме в Севастополе главным СУ Следственного комитета РФ по региону возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель человека. 

Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме в поселке Кача под Севастополем. По данным экстренных служб, загорелась квартира на пятом этаже, в которой проживал 41-летний мужчина. Сообщается, что жилец злоупотреблял алкоголем. В результате пожара мужчина скончался.

Предположительно, причиной ЧП стала неисправность газового оборудования. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
73.24
-0.19 87.40
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:36
Толще и красивее? Ученые описали внешность женщин через 50 лет
12:20
Один человек погиб при пожаре в пятиэтажке в Севастополе
12:10
Александр Серов раскрыл, почему не связал жизнь с сестрой Крутого
11:58
Плавучие университеты набирают популярность в России — видео
11:57
В намеренное отравление Навального в полиции не верят
11:53
Маски сорваны? Сегодня выступит ключевой свидетель защиты по Ефремову

Сейчас читают

Пластический хирург Легкоступовой рассказал о проблемах со здоровьем певицы
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок