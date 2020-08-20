В Севастополе горит пятиэтажка после взрыва газа — видео

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Алина Потёмкина
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По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; Вконтакте @severnayasevas

Пожар случился в пятиэтажном жилом доме в поселке Кача под Севастополем. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, появлению огня в жилище предшествовал взрыв газового баллона. На опубликованном видео видно, как полыхает пламя из окон квартиры на верхнем этаже.

Информацию о пожаре подтвердили в МЧС по региону. По предварительным данным, горит площадь в 60 квадратных метров. Из здания эвакуированы 46 человек, в том числе, 12 детей.

«Причина устанавливается, есть пострадавшие и погибшие», — сообщили «Интерфаксу» в МЧС по городу.

Обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают спасатели.

Ранее 5-tv.ru показывал, как в Мурманске полыхает палуба рыболовецкого судна.

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