Убийца «вора в законе» Лоту Гули снял жертву на видео перед расстрелом

Предполагаемый убийца главного «вора в законе» Азербайджана и одного из самых влиятельных криминальных авторитетов на территории бывшего СССР Лоту Гули (Надир Салифов — Прим.ред.) снял свою жертву на видео перед расстрелом.

5-tv.ru публикует кадры, на которых предполагаемый исполнитель преступления — коллега по преступному миру Хан Ахмедлинский идет по коридору отеля в турецкой Анталье вслед за убитым. В определенный момент автор записи поворачивает камеру телефона к себе и нарочито демонстрирует свое лицо. По некоторым данным, так подозреваемый, входивший в близкое окружение Лоту Гули, отчитался о выполнении задания перед заказчиками.

По неподтвержденным данным, киллер еще несколько лет назад был внедрен в группировку погибшего для свершения в будущем мести за смерть криминального авторитета Ровшана Рафик оглы Джаниева (Ровшана Ленкоранского — Прим.ред.). По всей видимости, Лоту Гули пал жертвой показательной вендетты. Первый был застрелен в одном из районов Стамбула 18 августа 2016 года.

Следователи склонны к версии, что Хан Ахмедлинский зашел в номер к Лоту Гули и произвел в него четыре выстрела. Телохранитель «вора в законе» открыл ответный огонь и ранил стрелявшего, который умудрился скрыться. Вскоре стражи порядка задержали злоумышленника на шоссе по направлению к Денизли.

Погибший 48-летний Надир Салифов был коронован в 2000 году. В 1996 году он был осужден в Азербайджане за убийство двух соперничающих членов банды. Во время ареста у него был найден пистолет-пулемет Стечкина. Авторитета приговорили к смертной казни. Несмотря на это, судья заменил приговор на 15 лет лишения свободы.

В период с 2005 по 2017 годы Лоту Гули отбывал наказание в Азербайджане. После неожиданного освобождения под залог он перебрался в Турцию. Арестованного местной полицией «вора в законе» депортировали в 2018 году. Впоследствии он вернулся в страну нелегально.

Согласно публикациям в СМИ, Надир Салифов собрал в Стамбуле самую крупную сходку криминальных авторитетов Средней Азии и Кавказа. Отмечалось, что Лоту Гули руководит мафией, которая держит под контролем рынок фруктов и овощей в СНГ, в том числе и России. Его группировка могла быть причастна к совершению убийств, вымогательствам и угрозам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что застрелен криминальный авторитет Лоту Гули.