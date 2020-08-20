«Не бойтесь перемен»: похудевшая Дубцова раскрыла секрет преображения

Певица Ирина Дубцова решилась на признание. В Instagram она поведала поклонникам, как смогла похудеть к летнему сезону. Вопреки домыслам о диетах и изнурительных тренировках, по словам звезды, ее стройное тело — результат работы опытного пластического хирурга.

«Самое время сказать огромное спасибо за подготовку к пляжному сезону моему другу-волшебнику. Слишком много комментариев по поводу моих шикарных форм. Девочки! Любите себя, не бойтесь перемен, если очень хочется!» — написала Дубцова.

К посту она прикрепила видео, на котором сделала обзорную съемку сверху своих форм. В кадре она в ярком желтом купальнике, подчеркивающем ее аппетитную грудь и тонкую талию.

Instagram @dubtsova_official

«Красотка. Спасибо за теплые слова», — отреагировал на признательный пост врач.

Некоторые подписчики были разочарованы признанием артистки. Многие верили, что таких потрясающих результатов она добилась сама.

«Ирина, я подумала, что вы в спортзале занимались усиленно все это время…»

«Все здорово, но Гагарина сама может такое тело сотворить. Ну, может за исключением груди»

«Нескромно», — комментировали поклонники.

Другим же было все равно, как певица добилась желаемого эффекта. Некоторые искренне восхищались работой хирурга.

«Врач от бога, побольше таких»

«Прям глаз не оторвать от твоей красоты», — восторгались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показывал, как похудевшая Дубцова наслаждается турецким гостеприимством.