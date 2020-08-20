«Не бойтесь перемен»: похудевшая Дубцова раскрыла секрет преображения
Певица решила раз и навсегда объяснить, как достигла такого блестящего результата.
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Фото, видео: Instagram @dubtsova_official
Певица Ирина Дубцова решилась на признание. В Instagram она поведала поклонникам, как смогла похудеть к летнему сезону. Вопреки домыслам о диетах и изнурительных тренировках, по словам звезды, ее стройное тело — результат работы опытного пластического хирурга.
«Самое время сказать огромное спасибо за подготовку к пляжному сезону моему другу-волшебнику. Слишком много комментариев по поводу моих шикарных форм. Девочки! Любите себя, не бойтесь перемен, если очень хочется!» — написала Дубцова.
К посту она прикрепила видео, на котором сделала обзорную съемку сверху своих форм. В кадре она в ярком желтом купальнике, подчеркивающем ее аппетитную грудь и тонкую талию.
«Красотка. Спасибо за теплые слова», — отреагировал на признательный пост врач.
Некоторые подписчики были разочарованы признанием артистки. Многие верили, что таких потрясающих результатов она добилась сама.
«Ирина, я подумала, что вы в спортзале занимались усиленно все это время…»
«Все здорово, но Гагарина сама может такое тело сотворить. Ну, может за исключением груди»
«Нескромно», — комментировали поклонники.
Другим же было все равно, как певица добилась желаемого эффекта. Некоторые искренне восхищались работой хирурга.
«Врач от бога, побольше таких»
«Прям глаз не оторвать от твоей красоты», — восторгались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru показывал, как похудевшая Дубцова наслаждается турецким гостеприимством.
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