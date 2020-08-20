«Мартышкин труд»: Аксенов отреагировал на слова Зеленского о «возвращении Крыма»

Глава республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского. Недавно лидер Незалежной сообщил, что Украина «вернет Крым быстрее», если соседняя с полуостровом Херсонская область будет процветать.

В ответ на это Аксенов заявил, что на Украине вряд ли что-то изменится, пока в стране продвигают бандеровскую идеологию и русофобию.

«Ничего на Украине процветать не будет до тех пор, пока там не откажутся от бандеровской идеологии и русофобии, не осудят государственный переворот 2014 года, не посадят в тюрьму его организаторов и исполнителей и не накажут виновных в убийствах людей в Одессе и на Донбассе», — написал глава республики на своей странице ВКонтакте.

Он также выразил уверенность в том, что само словосочетание «возвращение Крыма», которым активно пользуются украинские политики, пора внести в политический словарь как синоним выражению «мартышкин труд», то есть пустое и бессмысленное занятие.

По словам Аксенова, поведение Зеленского в том, что касается Крыма повторяет риторику его предшественника Петра Порошенко.

«Вроде бы талантливый артист, а занимается откровенным плагиатом», — считает глава Крыма.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму высмеяли запуск флага Украины на воздушных шарах.