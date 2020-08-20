«Мартышкин труд»: Аксенов отреагировал на слова Зеленского о «возвращении Крыма»

|
Молодцова Анна
32

Глава Крыма возмутился повторяющейся риторикой украинских президентов.

«Мартышкин труд»: Аксенов отреагировал на слова Зеленского о «возвращении Крыма»

Фото: ТАСС / Дружинин Алексей

Глава республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского. Недавно лидер Незалежной сообщил, что Украина «вернет Крым быстрее», если соседняя с полуостровом Херсонская область будет процветать.

В ответ на это Аксенов заявил, что на Украине вряд ли что-то изменится, пока в стране продвигают бандеровскую идеологию и русофобию.

«Ничего на Украине процветать не будет до тех пор, пока там не откажутся от бандеровской идеологии и русофобии, не осудят государственный переворот 2014 года, не посадят в тюрьму его организаторов и исполнителей и не накажут виновных в убийствах людей в Одессе и на Донбассе», — написал глава республики на своей странице ВКонтакте.

Он также выразил уверенность в том, что само словосочетание «возвращение Крыма», которым активно пользуются украинские политики, пора внести в политический словарь как синоним выражению «мартышкин труд», то есть пустое и бессмысленное занятие.

По словам Аксенова, поведение Зеленского в том, что касается Крыма повторяет риторику его предшественника Петра Порошенко.

«Вроде бы талантливый артист, а занимается откровенным плагиатом», — считает глава Крыма.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму высмеяли запуск флага Украины на воздушных шарах. 

Читайте также

+18° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.77
0.53 87.43
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:49
Взрыв прогремел в аэропорту Тегерана — видео с места
0:36
День Мирона Ветрогона: что можно и нельзя делать 21 августа
0:19
Добровинский: адвокат Ефремова пытался доказать вину погибшего Захарова
0:13
Видео с места жуткого ДТП в Петербурге, предполагаемый виновник скрылся
23:57
Фигуристка Александра Бойкова определилась с будущей профессией
23:41
«Мартышкин труд»: Аксенов отреагировал на слова Зеленского о «возвращении Крыма»

Сейчас читают

Баня, вечеринки и алкоголь: Хронология передвижения Навального до госпитализации
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок