«Полет Винни-Пуха»: В Крыму высмеяли запуск украинского флага на воздушных шарах
Акцию украинских активистов, запустивших желто-голубое полотнище в небо, назвали бессмысленной.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Какие новые дополнительные выплаты положены пенсионерам в 2020 году?
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Globallookpress; twitter@ magnat107557910
В Крыму запуск огромного национального флага Украины на черно-красных шарах в сторону полуострова сравнили с эпизодом известного советского мультфильма, сообщает РИА Новости.
По мнению главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова, акция украинских активистов очень похожа на полет «Винни-Пуха».
«Затея с воздушными шариками на российско-украинской границе в районе Чонгара живо напоминает мультик про Винни-Пуха, только в роли коллективного безобидного Пятачка выступали не до конца адекватные украинские активисты», — заявил Молохов.
25-метровое полотнище запустили рядом с пограничным пунктом «Чонгар» 15 августа. Также в небо были запущены две тысячи листовок с надписью: «Крым — это Украина». По задумке активистов, флаг должен был улететь на территорию российского полуострова. Судьба символа Незалежной не известна.
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец назвал действия украинцев «бесполезной провокацией».
«В измученной гражданской войной стране полным-полно внутренних проблем, но вместо того, чтобы сообща их решать, мы видим проявление со стороны националистов очередной неадекватной выходки», — сообщил Чегринец агентству.
Ранее 5-tv публиковал информацию о том, что, по предположению Украины, Россия якобы установила на дне Черного моря тайное оружие.
- 15 авг
- Обвиняемый в нападении на посольство РФ радикал был избит на Украине
- 12 авг
- «Морально я была уничтожена»: Глюкоза рассказала, как ее допрашивали на Украине
- 8 авг
- Захарова объяснила, почему Киев «не понимает», что написано в Минских соглашениях
- 8 авг
- Бывший украинский депутат назвал киевлян «быдлом»
- 8 авг
- Украинский журналист предложил атаковать Россию ядерными отходами
- 7 авг
- Националисты разгромили дом священника на Украине
- 7 авг
- Путин предложил Совбезу обсудить положение дел на постсоветском пространстве
- 7 авг
- Видео: Глюкозе запретили въезд на территорию Украины из-за посещения Крыма
- 6 авг
- Украинский журналист заявил о планах Минска выдать задержанных россиян
- 3 авг
- Видео: спецназ ворвался в банк Киева, где мужчина удерживает заложника
Читайте также
53%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?