«Полет Винни-Пуха»: В Крыму высмеяли запуск украинского флага на воздушных шарах

В Крыму запуск огромного национального флага Украины на черно-красных шарах в сторону полуострова сравнили с эпизодом известного советского мультфильма, сообщает РИА Новости.

По мнению главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова, акция украинских активистов очень похожа на полет «Винни-Пуха».

«Затея с воздушными шариками на российско-украинской границе в районе Чонгара живо напоминает мультик про Винни-Пуха, только в роли коллективного безобидного Пятачка выступали не до конца адекватные украинские активисты», — заявил Молохов.

25-метровое полотнище запустили рядом с пограничным пунктом «Чонгар» 15 августа. Также в небо были запущены две тысячи листовок с надписью: «Крым — это Украина». По задумке активистов, флаг должен был улететь на территорию российского полуострова. Судьба символа Незалежной не известна.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец назвал действия украинцев «бесполезной провокацией».

«В измученной гражданской войной стране полным-полно внутренних проблем, но вместо того, чтобы сообща их решать, мы видим проявление со стороны националистов очередной неадекватной выходки», — сообщил Чегринец агентству.

Ранее 5-tv публиковал информацию о том, что, по предположению Украины, Россия якобы установила на дне Черного моря тайное оружие.