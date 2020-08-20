Специалисты из центра им. Пирогова приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Врачи из центра имени Пирогова и МНИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко 21 августа прилетят в Омск, где находится Алексей Навальный. Специалисты намерены провести расширенный консилиум по состоянию блогера, пишет Интерфакс со ссылкой на Минздрав Омской области.

В настоящий момент Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии, прокомментировали в ведомстве.

«Проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами, тактика лечения и обследования согласована. Обеспечен доступ в реанимацию супруги пациента», — сообщили в Минздраве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Навальному стало плохо на борту самолета по дороге из Томска в Москву. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где блогера госпитализировали в токсикореанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Пресс-секретарь Навального заявила, что причиной приступа блогера стало отравление, однако окончательный диагноз озвучен еще не был. Медики в ходе комплексного обследования исключили инсульт, эпилепсию и опухоль в голове.