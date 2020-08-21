Сотрудников всех учебных заведений Москвы перед Днем знаний проверят на коронавирус. В списке не только преподаватели, но и повара, и охранники.

Чтобы обезопасить детей, за каждым классом по всей стране закрепят отдельные кабинеты, а парты расставят в шахматном порядке.

Что еще ждет нас в новом учебном году — расскажет Марина Кравцова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родителям первоклассников предложили дать дополнительный выходной.