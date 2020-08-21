COVID-19 не пройдет: как обезопасят школьников от коронавируса — видео

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Чтобы дети из разных классов не контактировали друг с другом — откроют все входы в школу.

Фото, видео: Известия / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Сотрудников всех учебных заведений Москвы перед Днем знаний проверят на коронавирус. В списке не только преподаватели, но и повара, и охранники.

Чтобы обезопасить детей, за каждым классом по всей стране закрепят отдельные кабинеты, а парты расставят в шахматном порядке.

Что еще ждет нас в новом учебном году — расскажет Марина Кравцова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родителям первоклассников предложили дать дополнительный выходной.

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