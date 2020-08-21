COVID-19 не пройдет: как обезопасят школьников от коронавируса — видео
Чтобы дети из разных классов не контактировали друг с другом — откроют все входы в школу.
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