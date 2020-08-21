Чемпион мира по борьбе Сидаков выгнал невесту со свадьбы из-за подозрений в эскорте

Свадьба чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова закончилась грандиозным скандалом, сообщает Wooman.ru. Во время празднования на мобильные телефоны жениха и нескольких гостей пришло пикантное видео девушки, очень похожей на невесту.

В разосланном сообщении утверждалось, что супруга спортсмена ранее работала в эскорте. Однако точных свидетельств и доказательств этого нет. Позже выяснилось, что подобным образом невесте решил отомстить ее бывший возлюбленный. Девушку с позором прогнали со свадьбы. Жениха же увезли загород, чтобы тот ничего не натворил в порыве эмоций.

«Когда Заурбеку скинули это видео, он выскочил из-за стола, пошел в комнату к ней (у осетин невеста отдельно стоит)… Он взял ее за волосы, вывел на улицу и кинул на землю. Сел на корточки, начал плакать и спрашивать ее: „За что ты так со мной?“» — сообщил один из гостей.

Свадьба проходила во Владикавказе. Известно, что девушка уехала в Москву. Отец невесты не выдержал позора — у него случился сердечный приступ, пишет издание.

На торжественную церемонию было потрачено порядка восьми миллионов рублей, приглашено около пятисот гостей.

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