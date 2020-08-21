Российский истребитель перехватил два самолета НАТО над Черным морем — видео
По меньшей мере 50 иностранных летательных аппаратов было замечено у границ РФ.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Российский истребитель перехватил над Черным морем два самолета стран НАТО. Видео опубликовало Минобороны.
Разведчики ВМС Франции и ВВС Великобритании приближались к нашей границе, но были обнаружены средствами контроля. Су-30 СМ подлетел на безопасное расстояние к воздушным объектам, и, после того, как иностранные экипажи сменили маршруты, вернулся на аэродром.
Только за прошлую неделю у российских границ были замечены более 50 летательных аппаратов, которые вели разведку. На перехват наши самолеты поднимались восемь раз.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два американских самолета перехвачены у границы РФ над Черным морем.
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