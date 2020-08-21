Российский истребитель перехватил над Черным морем два самолета стран НАТО. Видео опубликовало Минобороны.

Разведчики ВМС Франции и ВВС Великобритании приближались к нашей границе, но были обнаружены средствами контроля. Су-30 СМ подлетел на безопасное расстояние к воздушным объектам, и, после того, как иностранные экипажи сменили маршруты, вернулся на аэродром.

Только за прошлую неделю у российских границ были замечены более 50 летательных аппаратов, которые вели разведку. На перехват наши самолеты поднимались восемь раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два американских самолета перехвачены у границы РФ над Черным морем.