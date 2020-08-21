«Стрижа» не догнать: добраться из Петербурга в Самару теперь можно за 19 часов

В ночь на 21 августа из Петербурга в Самару отправился в первый рейс высокоскоростной поезд «Стриж».

На нем из Северной Столицы до города на Волге можно добраться всего за 19 часов. Это на 20 часов меньше, чем на обычном поезде.

В составе «Стрижа» вагоны с сидячими местами, купе, СВ и вагоны класса «Люкс». Поезд делает остановку в Москве. В обратный путь из Самары в Петербург он отправится завтра.

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