Певец предсказал свою смерть от поезда и случайно снял ее на камеру телефона

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Валентин Черников
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Румынский музыкант Тави Пустиу погиб за рулем машины, не увидев несущийся состав. Запись последних секунд его жизни попала в сеть.

Фото, видео: ВКонтакте @rromania

Автокатастрофа на железной дороге унесла жизнь 29-летнего румынского поп-певца Тави Пустиу. Артист ехал на машине с супругой, курил, слушал музыку, пританцовывал и снимал себя на камеру. Увлеченный этими занятиями, он, как и его жена, не заметил мчащийся наперерез траектории движения автомобиля поезд.

Последние секунды жизни Пустиу запечатлела сделанная им видеозапись. На ней можно увидеть лицо музыканта, полное ужаса, за миг до трагедии. Мужчина успел лишь дважды крикнуть «эй» прежде, чем машина столкнулась с составом.

Как уточняет The Sun, поезд влетел в бок автомобиля и смял его. Тави погиб на месте. Его спутница доставлена в больницу в критическом состоянии. Сейчас она подключена к аппарату жизнеобеспечения.

Вконтакте @rromania

Издание добавляет, что за месяц до гибели Тави Пустиу написал на своей странице в соцсети пророческую фразу.

«Однажды не тот поезд доставит тебя в нужное место», — предсказал музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал, что маршрутку разорвало на части после столкновения с трактором под Псковом.

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