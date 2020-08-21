На месте боев Курской дуги — новая находка — поисковики обнаружили место крушения военного истребителя.

Детали крылатой машины времен великой Отечественной довольно хорошо сохранились, уже удалось установить — это самолет Як-7, сбитый в 43-м году.

Но вот о судьбе экипажа ничего неизвестно.

Дмитрий Зименкин продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что останки более 50 человек обнаружены под Псковом.