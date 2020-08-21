Советский самолет, сбитый во времена ВОВ, обнаружили под Курском — видео
Болотистые почвы превосходно сберегли артефакты. Скорее всего, летчик катапультировался и вполне возможно выжил.
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Фото, видео: airwar.ru; 5-tv.ru
На месте боев Курской дуги — новая находка — поисковики обнаружили место крушения военного истребителя.
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Но вот о судьбе экипажа ничего неизвестно.
Дмитрий Зименкин продолжит.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что останки более 50 человек обнаружены под Псковом.
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