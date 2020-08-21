Советский самолет, сбитый во времена ВОВ, обнаружили под Курском — видео

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Болотистые почвы превосходно сберегли артефакты. Скорее всего, летчик катапультировался и вполне возможно выжил.

Фото, видео: airwar.ru; 5-tv.ru

На месте боев Курской дуги — новая находка — поисковики обнаружили место крушения военного истребителя.

Детали крылатой машины времен великой Отечественной довольно хорошо сохранились, уже удалось установить — это самолет Як-7, сбитый в 43-м году.

Но вот о судьбе экипажа ничего неизвестно.

Дмитрий Зименкин продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что останки более 50 человек обнаружены под Псковом.

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