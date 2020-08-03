Пять пачек оранжевых купюр: Моргенштерн показал, сколько зарабатывает за полчаса

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Алиса Старжевская
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Скандально известный рэпер возмутил подписчиков огромными доходами за пение под плюс.

Фото, видео: Instagram @morgen_shtern

Известный рэпер Моргенштерн никогда не скрывал своих доходов. Исполнитель, настоящее имя которого Алишер Валеев, является одной из самых обеспеченных звезд шоу-бизнеса: в интервью он неоднократно признавался, что с помощью своего блога он зарабатывает по полмиллиона рублей за одну только рекламу в сторис. Недавно рэпер раскрыл, сколько получает за полчаса выступления за пение под плюс, то есть за исполнение треков с частичным использованием фонограммы.

В сторис в своем Instagram-аккаунте Моргенштерн сначала навел камеру на дорогие часы и украшения, а затем достал и небрежно бросил на стол пять пачек пятитысячных купюр.

«Привет, дорогие подписчики. Хочу показать, сколько стоит мое получасовое выступление под плюс. Вот так вот. Я под плюс выступал, конечно», — сказал музыкант своих фанатам, сопроводив публикацию надписью: «Время — деньги».

Instagram @morgen_shtern

Чуть позже рэпер выложил скриншот со своего директа, в который хейтеры прислали рэперу гневные комментарии по поводу его заработка. На что 22-летний Моргенштерн иронично заметил, что у него целый «штаб пиарщиков без зарплаты».

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему молодые российские блогеры зарабатывают миллионы.

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