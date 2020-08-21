Хоккеист «Авангарда» подал иск на оспаривание отцовства, но не сдал анализы

Игрок омского хоккейного клуба «Авангард» Кирилл Семенов подал иск к бывшей жене об оспаривании отцовства по отношению к их общему сыну, но не явился для сдачи материалов для установления ДНК. Об этом Анна Семенова рассказала подписчикам в сторис Instagram. Она подчеркнула, что раньше не считала нужным выносить эту историю на общее обозрение, но теперь не может больше терпеть.

По ее словам, отец ее полуторагодовалого ребенка не явился на забор анализов, хотя сам подал иск об оспаривании отцовства. Игрок «Авангарда» хотел сдавать биоматериалы в Москве, но суд вынес решение, что экспертиза должна проходить в Омске в присутствии всех заинтересованных сторон. Тогда мужчина решил просто не приезжать.

«Мы прождали под дождем 40 минут, и наш папа не явился на экспертизу. Это еще раз для меня лично доказывает, что в этом для него, видимо, не было смысла, потому что в Москве были какие-то договоренности, а в Омске их не удалось достичь», — сказала Семенова.

Также девушка сообщила, что адвокат хоккеиста сказал ей, будто его подзащитный травмирован, однако в списках травмированных игроков его не было, а накануне экспертизы он участвовал в матче.

«Передайте привет. Спустя полтора года обращаться в суд с тем, чтобы установить отцовство, мне кажется, немного странно. Передайте привет и скажите, что мы с А. с удовольствием посмотрели бы ему в глаза», — сказала экс-жена хоккеиста.

Кирилл Семенов прожил с Анной три года. Они развелись в 2018 году, когда она была беременна. Сейчас игрок уже женат на модели Виктории Шевченко, у них растет дочь. Сыну бывшей жены хоккеиста полтора года, он не видел отца ни разу.

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