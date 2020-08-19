Светлана Тихановская записала обращение к Европейскому совету

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение к Европейскому совету. Ролик политического деятеля был опубликован на YouTube-канале «Страна для жизни» 18 августа.

Светлана Тихановская в речи к «достопочтенным лидерам» Европы отметила, что ее народ уже вторую неделю ведет мирную борьбу за конституционное право выбирать президента. Экс-претендент на пост главы Белоруссии объявила, что результаты подсчета голосов были сфальсифицированы.

«Выборы 9 августа не были ни честными, ни прозрачными. Их результаты были сфальсифицированными. Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Белоруссии, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть. <…> Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов», — заявила Светлана Тихановская.

Политик добавила, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко утратил свою легитимность в глазах граждан и всего мира. Светлана Тихановская отметила, в республике в целях мирной передачи власти был создан Национальный координационный совет. При содействии данной структуры, по словам оппозиционера, в Белоруссии будут объявлены новые выборы президента.

«Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Белоруссии. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Белоруссия и выбор белорусского народа», — заключила Светлана Тихановская.

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