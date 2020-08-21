Одаренные школьники смогут получить гранты до 125 тысяч рублей

Сервис по оформлению грантов для одаренных детей запустят на портале «Госуслуги». Об этом сообщается на официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Услуга станет доступной с 1 сентября 2020 года. Подать заявление могут школьники, имеющие особые достижения в области информатики, математики и цифровых технологий, и достигшие 14 лет. Также обратиться за получением гранта могут законные представители учащихся. Сумма вознаграждения составляет 125 тысяч рублей.

Заявка оформляется на портале «Госуслуги» через подтвержденный аккаунт. Срок подачи заявления — с 1 сентября по 10 октября. Подтвердить высокие достижения школьника нужно сканированными копиями или фотографиями с места учебы. Кроме того, необходимо указать реквизиты кредитной организации для перечисления гранта. Подвести итоги решено до 1 ноября текущего года.

Гранты предоставляются в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

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