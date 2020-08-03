Знаменитый модельер Вячеслав Зайцев, уже несколько лет борющийся с болезнью Паркинсона, перестал самостоятельно спускаться по лестнице. Любимица кутюрье — советская модель и супруга режиссера Никиты Михалкова Татьяна Михалкова навестила Зайцева в его загородном доме в подмосковной деревне Каблуково. На своей странице в Instagram она опубликовала серию фотографий, среди них несколько архивных, и видео, на котором 82-летний мэтр съезжает по лестнице, сидя в специальном приспособлении — своего рода лифте-кресле.

«В гостях у всеми любимого Вячеслава Зайцева в дом-музее в Каблуково. Моя фотография в красном пальто от Славы Зайцева сделана пол века назад! Любим, ценим и уважаем!» — подписала снимки Михалкова.

На одном из снимков Зайцев стоит на террасе, держась за перила, на остальных — сидит. Стоит отметить, что выглядит кутюрье хорошо и на всех кадрах улыбается. Подписчики благодарят Татьяну за виртуальную встречу с мастером.

Instagram @tatyanamixalkova

«Очень ценим, уважаем природный редкий талант Вячеслава Зайцева! Вам, Татьяна, большое спасибо за приятные минуты позитива».

«Верная и благодарная ученица. В наше время это не часто встретишь».

«Вы прелестны, он сделал из вас Шедевр, Цветочек аленький!»

«Многая лета это великому Мастеру!» — пишут в комментариях пользователи.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, последний раз Вячеслав Зайцев появлялся на публике в декабре 2019 года на презентации ежегодного календаря фонда «Русский силуэт» Татьяны Михалковой. Модельер прекрасно выглядел, но было видно, что ему трудно говорить.