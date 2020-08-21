Россияне смогут регистрировать свои автомобили в МФЦ
Соответствующее постановление подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.
Фото: Globallookpress / DanitaDelimont.com
Россияне смогут регистрировать автомобили и другие транспортные средства в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Сообщение об этом появилось на официальном сайте Правительства России.
«Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ», — уточняется в документе.
Сотрудники министерства внутренних дел будут выполнять осмотр транспортных средств. Прием заявлений и выдачу готовых документов совершат уже работники МФЦ.
Нововведение значительно упростит процедуру государственной регистрации авто и сэкономит время владельцам транспорта. Услугой можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме выступили с предложением о лишении автохулиганов водительских удостоверений.
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