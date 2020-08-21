В нападении на съемочную группу Собчак в храме на Урале нашли признаки преступления

Проверка полиции нашла признаки преступления в конфликте съемочной группы Собчак в женском монастыре в Свердловской области, сообщает ТАСС.

Начальник отдела полиции № 28 в Среднеуральске сообщил, что в действиях неизвестных обнаружены признаки воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов.

«Материалы доследственной проверки направлены в следственный отдел по городу Верхняя Пышма для принятия процессуального решения», – объявил Валентин Кац.

Вопиющий инцидент произошел 27 июня на территории Среднеуральского женского монастыря. Ксения Собчак обратилась в отдел полиции с требованием возбудить уголовное дело по факту нападения на нее, а также членов ее съемочной группы. Некие злоумышленники препятствовали работе над сюжетом «Монастырь особого назначения». Режиссеру фильма Сергею Ерженкову в ходе конфликта сломали кисть, также было повреждено имущество съемочной группы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Среднеуральском монастыре опального отца Сергия скончалась девочка.