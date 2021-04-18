Бытует мнение, что мужчины вне зависимости от возраста чаще выбирает себе в партнерши худощавых дам. При этом полноватых едва ли не игнорируют. Семейный психолог Ольга Романив, в свою очередь, утверждает, что это большое заблуждение. Основываясь на личном опыте, эксперт с полной уверенностью заявляет, что пышные женщины пользуются огромной популярностью. К слову, их кавалеры зачастую — лучшие представители сильного пола.

В беседе с 5-tv.ru психолог отметила, что у полной дамы в принципе не может быть проблем с личной жизнью, если она уверена в себе и не страдает от комплексов. Главное в этом деле — самопрезентация, считает Романив. За улыбчивой, приветливой, источающей любовь и счастье представительницей прекрасного пола нередко выстраиваются длинные очереди из женихов.

«Чем привлекают мужчин женщины с пышными формами? А тем, что они бодры, веселы, активны, с хорошим чувством юмора и всегда уверены в себе. Они комфортны и уютны, теплые, ласковые и в то же время очень ответственные. А еще они адекватные и гибко подходят к списку требований качеств мужчины», — объяснила Ольга Романив.

По мнению психолога, такие дамы способны привлечь в свою жизнь и мужчин подстать: комфортных, уверенных и активных. Эксперт заметила, что согласно исследованиям, полноватых дам чаще выбирают кавалеры, недавно перенесшие стресс. В пышнотелых красотках они видят уют, спокойствие и комфорт. А еще эти женщины, по статистике, лучше готовят и всегда способны удовлетворить интимные запросы ухажера.

«Полными женщинами интересуются мужчины, уверенные в себе, точно знающие, чего хотят. Они добры, коммуникабельны, терпеливы и без агрессии. Они без комплексов в сексе и никогда не заставляют худеть свою женщину. Это — психологически зрелые мужчины. Они ценят удобство и комфорт, им не нужно лишнее напряжение. А пышная женщина всегда ассоциируется с теплом, заботой и добрым отношением», — подытожила Романив.

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