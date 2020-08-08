Что категорически нельзя делать женщине, чтобы мужчина не сел ей на шею

В современном мире все больше женщин предпочитает не ждать принца на белом коне, который избавит их от проблем, а добиваться всего самой. И вот, когда сложности уже позади, а счастья в личной жизни хочется, появляется он — заветный холостяк. И тут важно не оказаться в ситуации, когда женщина в угоду отношений позволяет мужчине сесть себе на шею, пишет «Женский уголок».

Чтобы такого не случилось, нужно присмотреться к характеру своего избранника и поставить перед собой табу выполнять пять весьма характерных для нахлебника прихотей.

Заниматься бытом в одиночку

Женщина — не кухарка, посудомойка и уборщица в дополнение к нежной любовнице, а ведь именно этого ждут многие мужчины, когда начинают встречаться с женщиной. Некоторые привыкли получать «полное обслуживание» в прошлых отношениях, другие выросли с патриархальными установками, третьи привыкли жить на всем готовом при маме и ждут, что мамочкой станет и женщина.

Бытовые вопросы в отношениях решают двое. Нет ничего зазорного в приготовлении ужина, глажке и мытье полов на равных, и мужчина должен это понимать. Чтобы не возникло неприятных моментов, надо в самом начале отношений расставить все точки над i, а не загонять себя после работы, стараясь угодить неблагодарному лентяю.

Решать его проблемы

Многие женщины, особенно долго мечтавшие обрести мужское плечо, стремятся во всем помогать возлюбленному. Это может включать поддержку его семьи, активное участие в его проблемах и переживаниях. В этом нет ничего дурного, если только это не односторонняя работа.

В начале отношений стоит помнить, что рядом оказался, по сути, совершенно чужой человек — детей с ним вместе еще никто не крестил. Так что бросать свои дела и чувства ради мужчины и его родни очень неразумно.

Позвать его жить к себе

Многие современные мужчины, особенно перебравшиеся в большие города, ищут себе не просто обеспеченных женщин с хорошей работой и стабильным доходом. Они выбирают тех, у кого есть собственная квартира — так и дешевле, и удобнее. Им.

Часто встречаются случаи, когда собственное или съемное жилье у мужчины есть, но условия в доме у женщины нравятся ему больше, оно ближе к работе, рядом всегда будет внимательная слушательница. Никто не утверждает, что решать жилищные вопросы может только мужчина, но съезжаться вместе — серьезное решение, особенно если речь идет о том, чтобы пустить мужчину на «свою» территорию.

Искать ему работу

Некоторым мужчинам нравится жаловаться на стечения обстоятельств, которые мешают им стать успешными. Если членам семьи и знакомым давно надоело верить в такие отговорки, новая возлюбленная может стать новым слушателем, а иногда и помочь в решении проблем.

Многие женщины, особенно добившиеся всего сами, воспринимают недавнего холостяка, как одинокого щеночка, который сам не справится. Они начинают искать ему новое место работы, часто ручаются за него своей репутацией, напрягают знакомых и клиентов. А если у мужчины что-то не заладится на новом месте, то винить, в конечном итоге, будут именно ее.

Кроме того, стоит помнить, что некоторым из жалобщиков на самом деле неплохо живется. Ничего не меняя, они не напрягаются и не стараются, а потребность в хорошем доходе перекладывают на плечи возлюбленных.

Давать ему деньги

Самый опасный тип мужчин, подобравшихся к наивной одинокой женщине, — это альфонсы, а также мошенники. Они изображают влюбленность, сводят женщин с ума, а потом начинают с мастерством грамотных психологов обрабатывать их, давить на жалость и рассказывать о внезапных финансовых сложностях или мечте, на которую не хватает «совсем чуть-чуть».

Спонсировать мужчину, особенно отдавая ему с трудом заработанные деньги, — по меньшей мере глупо. В худших случаях рядом может оказаться злостный неплательщик по кредитам, который сбежит с выданными ему деньгами в неизвестном направлении.

Раз добившись от женщины финансирования, мужчина может войти во вкус и продолжать требовать подачек, угрожая расставанием.

Чтобы всего вышеперечисленного не случилось, на первых этапах знакомства лучше не бросаться с головой в омут чувств, а присмотреться к избраннику. Он не обязательно может оказаться плохим человеком, но разные жизненные ценности все равно разведут пару в разные стороны рано или поздно.

Женщинам стоит помнить, что в большинстве своем мужчины всегда знают, как решить свои проблемы, но не хотят или не собираются этого делать.

5-tv.ru выкладывал ТОП-5 женщин по знаку зодиака, которые дорого обходятся мужчинам.