«Лето любви»: Седокова с женихом признались в чувствах друг к другу — фото

|
Анастасия Шадская
34

Певица последние месяцы находится в Майами с возлюбленным и детьми.

Фото, видео: Instagram @annasedokova

Экс-участница «ВИА Гры» Анна Седокова не устает признаваться в любви своему молодому жениху, баскетболисту Янису Тимме. Вот и последний пост в Instagram вылился в обмен нежными фразами на глазах у пяти миллионов подписчиков.

На снимке Седокова томно сидит у бассейна, демонстрируя свои внушительные формы, облаченные в открытый розовый купальник.

«Когда ты рядом со мной — у меня вечное лето», — написала Анна, поставив отметку на аккаунт жениха.

Instagram @annasedokova

Латыша Яниса Тимму не пришлось уговаривать ответить признанием на признание. Он и без того регулярно пишет оды о своих чувствах к певице.

«Всегда рядом», — написал он.

Фанаты Седоковой тоже в стороне не остались — подтянутое тело многодетной матери и ровный загар восхитили всех.

«Ах, какая фигура классная»;

«Готов поцеловать, где угодно»;

«Трое детей и так выглядеть…» — остались в восторге комментаторы.

Певица Анна Седокова и Тимма переживают сейчас самый «сладкий» момент романа. Они помолвлены и планируют сыграть свадьбу. Баскетболиста не остановили ни десятилетняя разница в возрасте, ни наличие у Анны троих детей от разных мужчин.

Ранее 5-tv.ru писал, как Анне Седоковой вновь пришлось расстаться с дочерью.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
74.10
0.33 87.73
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:13
«Все очень нечисто»: Валерия озвучила собственную версию гибели Легкоступовой
7:10
22 августа День флага Российской Федерации
7:02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака
6:51
Какие продукты должны входить в полноценный завтрак — рекомендации диетолога
6:43
«Лето любви»: Седокова с женихом признались в чувствах друг к другу — фото
6:32
Netflix обвинили в «сексуализации детей» в новом фильме

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
«Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок