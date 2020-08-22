Экс-участница «ВИА Гры» Анна Седокова не устает признаваться в любви своему молодому жениху, баскетболисту Янису Тимме. Вот и последний пост в Instagram вылился в обмен нежными фразами на глазах у пяти миллионов подписчиков.

На снимке Седокова томно сидит у бассейна, демонстрируя свои внушительные формы, облаченные в открытый розовый купальник.

«Когда ты рядом со мной — у меня вечное лето», — написала Анна, поставив отметку на аккаунт жениха.

Instagram @annasedokova

Латыша Яниса Тимму не пришлось уговаривать ответить признанием на признание. Он и без того регулярно пишет оды о своих чувствах к певице.

«Всегда рядом», — написал он.

Фанаты Седоковой тоже в стороне не остались — подтянутое тело многодетной матери и ровный загар восхитили всех.

«Ах, какая фигура классная»;

«Готов поцеловать, где угодно»;

«Трое детей и так выглядеть…» — остались в восторге комментаторы.

Певица Анна Седокова и Тимма переживают сейчас самый «сладкий» момент романа. Они помолвлены и планируют сыграть свадьбу. Баскетболиста не остановили ни десятилетняя разница в возрасте, ни наличие у Анны троих детей от разных мужчин.

Ранее 5-tv.ru писал, как Анне Седоковой вновь пришлось расстаться с дочерью.