Видео: кот в США каждую ночь ворует тапки по всему району
О криминальных наклонностях своего питомца хозяйка смогла узнать благодаря камерам видеонаблюдения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Walter G. Allgoewe, 5-tv.ru
В Америке кот с криминальными наклонностями стал знаменитостью. Хозяйка питомца заметила, что в доме стала появляться чужая обувь, и с каждым днем ее становится все больше.
Мистическую загадку помогли раскрыть камеры видеонаблюдения. Оказалось, что воровством промышляет Джордан, так зовут домашнего любимца. Каждую ночь он приносит одну-две пары обуви. К этому моменту коллекция усатого воришки уже исчисляется сотней.
Узнав о новом хобби кота, хозяйка прикрепила на него GPS-трекер. Выяснилось, что в поисках обуви Джордан успевает «намотать» за ночь больше 12 километров. Женщине пришлось в соцсетях создать группу, где она рассказывает о «преступлениях» своего питомца и ищет владельцев краденного.
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