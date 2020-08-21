Видео: кот в США каждую ночь ворует тапки по всему району

В Америке кот с криминальными наклонностями стал знаменитостью. Хозяйка питомца заметила, что в доме стала появляться чужая обувь, и с каждым днем ее становится все больше.

Мистическую загадку помогли раскрыть камеры видеонаблюдения. Оказалось, что воровством промышляет Джордан, так зовут домашнего любимца. Каждую ночь он приносит одну-две пары обуви. К этому моменту коллекция усатого воришки уже исчисляется сотней.

Узнав о новом хобби кота, хозяйка прикрепила на него GPS-трекер. Выяснилось, что в поисках обуви Джордан успевает «намотать» за ночь больше 12 километров. Женщине пришлось в соцсетях создать группу, где она рассказывает о «преступлениях» своего питомца и ищет владельцев краденного.