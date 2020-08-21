Директор «Спартака» прокомментировал возможный переход Кокорина в «Рому»

Фигурант громкого уголовного дела, ныне нападающий команды «Спартак» Александр Кокорин может перейти в итальянскую «Рому», сообщает РИА Новости со ссылкой на директора клуба Шамиля Газизова.

Футболист недавно заключил трехлетний контракт с московской командой. В «Спартак» он перешел в межсезонье на правах свободного агента. По заявлению гендиректора клуба, с игроком были «определенные договоренности по трансферу в Европу».

«Готовы ли мы отпустить Кокорина в Европу? Если он захочет, то почему нет?» — объяснил Шамиль Газизов.

Официального предложения от итальянской «Ромы» пока не поступало, но информация об этом активно обсуждается, в том числе комментатором «Матч ТВ» Нобелем Арустамяном. В своем Telegram-канале он сообщил, что сделка становится возможной, и предложения можно ждать в самое ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кокорин не примет участия в ближайших матчах «Спартака».