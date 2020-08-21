Директор «Спартака» прокомментировал возможный переход Кокорина в «Рому»

|
Татьяна Меркер
56

Газизов заявил, что готов отпустить игрока в европейский клуб.

Директор «Спартака» прокомментировал возможный переход Кокорина в «Рому»

Фото: ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Фигурант громкого уголовного дела, ныне нападающий команды «Спартак» Александр Кокорин может перейти в итальянскую «Рому», сообщает РИА Новости со ссылкой на директора клуба Шамиля Газизова.

Футболист недавно заключил трехлетний контракт с московской командой. В «Спартак» он перешел в межсезонье на правах свободного агента. По заявлению гендиректора клуба, с игроком были «определенные договоренности по трансферу в Европу».

«Готовы ли мы отпустить Кокорина в Европу? Если он захочет, то почему нет?» — объяснил Шамиль Газизов.

Официального предложения от итальянской «Ромы» пока не поступало, но информация об этом активно обсуждается, в том числе комментатором «Матч ТВ» Нобелем Арустамяном. В своем Telegram-канале он сообщил, что сделка становится возможной, и предложения можно ждать в самое ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кокорин не примет участия в ближайших матчах «Спартака».

 

Читайте также

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
74.10
0.33 87.73
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:37
Екатеринбург уходит под воду: нарушена работа городского транспорта и аэропорта
17:27
В сети появилось видео момента гибели российского генерала в Сирии
17:00
Главврач омской больницы назвал основной диагноз Навального
16:45
«Найду по-авторитетнее» — Ефремов заявил о смене адвоката
16:40
«А потом ему отрубили голову»: зачем Тодоренко вышла замуж за банан?
16:39
Ефремов перевел всем пострадавшим по 200 тысяч рублей

Сейчас читают

Найдены фотографии еще одной аварии с участием Михаила Ефремова
«Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой
Как на похоронах прощался с Легкоступовой ее муж?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок