На теле и волосах Навального нашли химический компонент

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Татьяна Меркер
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Главврач больницы Омска поделился результатами токсикологического исследования.

На теле и волосах Навального нашли химический компонент

Фото: Facebook / Алексей Навальный

Главврач омской больницы Александр Мураховский после ряда исследований и совещаний лучших специалистов, дал комментарий относительно характера химического компонента, обнаруженного на теле и в волосах блогера, сообщает РИА Новости.

На языке химии вещество называется «2-этилгексил дифенил фосфат». По словам Мураховского, оно не является ядовитым и отравляющим.

«Были взяты пробы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Вещество было обнаружено не в крови, а на поверхности человека и одежды», — объяснил главврач.

Токсикологическое исследование показало, что химкомпонент оказался промышленной химией, которая используется, например, для производства пластиковых стаканчиков.

«Поскольку это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, то не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт А. А. Навального с подобными предметами, например, через пластиковый стаканчик», — говорится также в сообщении пресс-службы УМВД России по Омской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой диагноз поставили Алексею Навальному.

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На теле и волосах Навального нашли химический компонент

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