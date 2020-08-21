Главврач омской больницы назвал основной диагноз Навального

После тщательного обследования и несколько консилиумов, главврач омской больницы Александр Мураховский смог назвать основной диагноз Алексея Навального, сообщает «Интерфакс».

В ходе пресс-конференции Мураховский заявил, что причиной резкого ухудшения здоровья блогера стало нарушение обмена веществ.

«На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной — это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ», — объявил главврач больницы.

По его словам, причиной комы оппозиционера стало понижение сахара в крови блогера в самолете до критической отметки, что и привело к потере сознания.

Также он отметил, что состояние Навального является нестабильно тяжелым, и транспортировка его за границу сейчас крайне не рекомендована.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, нашли ли яды в организме Навального.