Медики не возражают против перевозки Навального в Германию

Медики разрешили транспортировку навального в ФРГ. Об этом заявили РИА Новости со ссылкой на заместителя главврача омской главного врача БСМП-1. По словам специалиста, при этом ответственность за жизнь и здоровье больного берут на себя его родственники.

Между тем ранее немецкие врачи согласились с выводами российских коллег о том, что состояние пациента необходимо сначала стабилизировать.

Сегодня после тщательного обследования и нескольких консилиумов, главврач омской больницы Александр Мураховский, где лежит блогер, смог назвать основной диагноз Алексея Навального.