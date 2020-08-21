Медики не возражают против перевозки Навального в Германию
Ранее немецкие врачи согласились с выводами российских коллег о том, что состояние блогера необходимо сначала стабилизировать.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Фото, видео: Facebook / Алексей Навальный; 5-tv.ru
Медики разрешили транспортировку навального в ФРГ. Об этом заявили РИА Новости со ссылкой на заместителя главврача омской главного врача БСМП-1. По словам специалиста, при этом ответственность за жизнь и здоровье больного берут на себя его родственники.
Между тем ранее немецкие врачи согласились с выводами российских коллег о том, что состояние пациента необходимо сначала стабилизировать.
Сегодня после тщательного обследования и нескольких консилиумов, главврач омской больницы Александр Мураховский, где лежит блогер, смог назвать основной диагноз Алексея Навального.
Читайте также
44%
0.33 87.73
0.30
Нашли ошибку?