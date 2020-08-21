Медики не возражают против перевозки Навального в Германию

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Марина Неруцких
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Ранее немецкие врачи согласились с выводами российских коллег о том, что состояние блогера необходимо сначала стабилизировать.

Фото, видео: Facebook / Алексей Навальный; 5-tv.ru

Медики разрешили транспортировку навального в ФРГ. Об этом заявили РИА Новости со ссылкой на заместителя главврача омской главного врача БСМП-1. По словам специалиста, при этом ответственность за жизнь и здоровье больного берут на себя его родственники.

Между тем ранее немецкие врачи согласились с выводами российских коллег о том, что состояние пациента необходимо сначала стабилизировать.

Сегодня после тщательного обследования и нескольких консилиумов, главврач омской больницы Александр Мураховский, где лежит блогер, смог назвать основной диагноз Алексея Навального.

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