Навального в Германию отправят не раньше субботы

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Марина Неруцких
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Для подготовки транспортировки пациента требуется время.

Фото, видео: Facebook / Алексей Навальный; 5-tv.ru

Алексея Навального перевезут в Германию не раньше субботы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу аэропорта Омска, вылет запланирован предварительно на утро субботы.

По словам медиков, для подготовки транспортировки пациента требуется время.

На пресс-конференции, проведенной на ступенях омской больницы, специалисты раскрыли некоторые детали. В частности, почему нельзя везти Навального в аэропорт прямо сейчас.

«Самолет, реанимобиль, пациент будут готовиться, — пояснили они. — Это задача многокомпонентная».

Также специалисты уточнили, что решение лечащими врачами было принято, исходя из пожеланий семьи. В целом же они нужды в его транспортировке не видят.

«Он может лечиться в этом стационаре», — отметили медики.

Аэропорт расположен всего в десяти минутах езды от больницы, но для перевозки тяжелого больного потребуется куда больше времени.

«Мы со всей безопасностью и бережливостью должны погрузить его. Также не забывайте, что это аэропорт, это эшелоны, вылеты и так далее», — рассказали врачи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мнении немецких медиков по поводу транспортировки Алексея Навального. 

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