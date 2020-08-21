Пока они только представляют будущую тренировочную базу, которая станет домом для волейбольной команды «Тулица». Смотря на проект физкультурно-оздоровительного комплекса, заслуженный мастер спорта Елена Чеснокова вспоминает, что олимпийские чемпионы и мечтать не могли о такой инфраструктуре. Тренировались, где придется.

«Волейбол был всегда популярен, потому что это самый доступный вид спорта, наши основные команды, как всегда, впереди, может быть не на первом месте, но в тройке точно», — сказала Елена Чеснокова, олимпийская чемпионка РФ по волейболу.

Праздник сегодня и у баскетболистов с легкоатлетами. Чемпионаты России и центрального федерального округа будут проходить здесь. Параметры ФОКа позволяют: две с половиной тысячи трибун для зрителей.

«Это индивидуальный, уникальный объект, позволяющий проводить соревнования всероссийского уровня. Здесь предусмотрены все раздевалки, фойе. Помимо этого под одной крышей здесь сочетается легкоатлетический манеж», — рассказал Вадим Навоенко, заместитель генерального директора по управлению проектами Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома».

Проект не типовой, разрабатывали его специально для Тулы, в рамках программы «Газпром —детям». Благодаря ей фигуристам и хоккеистам построили и сегодня торжественно открыли Ледовый дворец. Здесь и подписали программу по газификации Тульской области на ближайшие пять лет.

«Мы переходим к завершающему этапу программы газификации Тульской области, будет построено 36,9 газопроводов и отводов, и будет построено почти 800 километров межпоселковых газопроводов», — сказал Алексей Миллер, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАЛ «Газпром».

На этой карте отмечены населенные пункты, где трубопроводы уже есть. Подписанные документы предполагают увеличение финансирования почти в четыре раза. Это значит, что практически 100% жителей и предприятий будут обеспечены газом.

«Мы видим большой интерес инвесторов и десять станций будут способствовать созданию новых рабочих мест, для нас это очень важно», — говорит Алексей Дюмин, губернатор Тульской области.

Благодаря «Газпрому» в Туле открыли 106 спортивных площадок, зал для спортивной гимнастики, два ФОКа. Ледовая арена стала крупнейшим проектом.

Чаша дворца на три тысячи зрителей. Основная арена — это трансформер. Здесь можно проводить не только спортивные соревнования, но и концерты. Самое главное — этот лед станет первым для будущих чемпионов из школы Олимпийского резерва. Ледовый дворец станет домашней ареной для хоккеистов из академии Бориса Михайлова в этом сезоне МХЛ.

«Такой дворец — это прелесть для молодого поколения и счастье для любого спортсмена», — уверен Борис Михайлов, советский и российский хоккеист, тренер.

Открытие Арены стало символом пятилетнего сотрудничества «Газпрома» с Тульской областью и одновременно началом создания новой программы по строительству спортивной инфраструктуры.