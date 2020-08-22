«Испанский стыд»: голая Диана Шурыгина зачем-то выложила фото из душа

Скандально известная Диана Шурыгина в своем аккаунте в Instagram опубликовала очередной снимок, который вызвал крайне противоречивую реакцию среди подписчиков. На снимке 21-летняя звезда ток-шоу позирует в душе абсолютно голой. Девушка стоит спиной вполоборота к объективу камеры. Правой рукой она держит лейку, а левой едва прикрывает грудь.

«Используйте мой комментарий как дизлайк», — написала Диана Шурыгина.

Instagram @shurygina_vlog

Основная масса юзеров набросилась на уроженку Ульяновска с обвинениями в непристойном поведении. Пользователи возмущены тем, что Диана Шурыгина не так давно заявляла об изнасиловании, а теперь нисколько не стесняется демонстрировать широкой общественности свои обнаженные формы.

«Это уже перебор!»

«Испанский стыд! У меня дома горячей воды уже неделю нет»

«Жертва изнасилования!»

«Давайте скинемся ей на белье! А то везде голенькая», — комментируют подписчики.

Впрочем, нашлись и те, кому физиологические особенности Дианы Шурыгиной приходятся по вкусу. Пользователи отмечают, что не стоит осуждать скандальную знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Инстасамки перепутали ее с Дианой Шурыгиной.