«Испанский стыд»: голая Диана Шурыгина зачем-то выложила фото из душа
Публикация звезды ток-шоу в очередной раз вызвала противоречивую реакцию подписчиков.
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Фото, видео: Instagram @shurygina_vlog
Скандально известная Диана Шурыгина в своем аккаунте в Instagram опубликовала очередной снимок, который вызвал крайне противоречивую реакцию среди подписчиков. На снимке 21-летняя звезда ток-шоу позирует в душе абсолютно голой. Девушка стоит спиной вполоборота к объективу камеры. Правой рукой она держит лейку, а левой едва прикрывает грудь.
«Используйте мой комментарий как дизлайк», — написала Диана Шурыгина.
Основная масса юзеров набросилась на уроженку Ульяновска с обвинениями в непристойном поведении. Пользователи возмущены тем, что Диана Шурыгина не так давно заявляла об изнасиловании, а теперь нисколько не стесняется демонстрировать широкой общественности свои обнаженные формы.
«Это уже перебор!»
«Испанский стыд! У меня дома горячей воды уже неделю нет»
«Жертва изнасилования!»
«Давайте скинемся ей на белье! А то везде голенькая», — комментируют подписчики.
Впрочем, нашлись и те, кому физиологические особенности Дианы Шурыгиной приходятся по вкусу. Пользователи отмечают, что не стоит осуждать скандальную знаменитость.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Инстасамки перепутали ее с Дианой Шурыгиной.
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