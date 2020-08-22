«Как я шикарно выгляжу в 61»: жена Гарика Мартиросяна напросилась на комплименты

Супруга шоумена и психотерапевта по образованию Гарика Мартиросяна «развела» подписчиков на комплименты. 44-летняя Жанна Левина на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором откровенно напросилась на дифирамбы. В своей публикации жена знаменитости разместила фото, на котором позирует на диванчике в окружении букета цветов и воздушных шаров в виде цифр «6» и «1».

«Как быстро летит время! 61. Специально поставила эту фотографию для моих новых и будущих подписчиков, которые меня плохо знают и не читают текст под фото. Представляете, как новички обалдеют, как я шикарно выгляжу в 61 год!» — цитирует Жанну Левину «Утро.ру».

Instagram @jannalevina_martirosyan

Многие юзеры не сразу догадались, что это была всего лишь проверка на внимательность. Дело в том, что 20 августа семья Гарика Мартиросяна праздновала 16-летие дочери шоумена Жасмин. Жанна Левина добавила, что решила пожалеть психику «ротозеев» и не стала сниматься с цифрой «91».

Пользователи положительно оценили шутку женщины, отметив, что вполне можно было сделать снимок с числом «19». Подписчики поздравили Жанну Левину с днем рождения дочери и в комментариях оставили массу комплиментов.

«С днем рождения доченьки!»

«Мне кажется, что и в 91 вы будете выглядеть, как сейчас!»

«Зажигаете просто!»

«Жанна — огонь! Ржунимагу!»

«Где покупаете молодильные яблочки?» — вопрошают юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на кого стала похожей повзрослевшая дочь Мартиросяна.