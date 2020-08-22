Рабочие пострадали в результате хлопка в Екатеринбурге

Двое рабочих пострадали в результате ЧП на заводе «ФОРЭС» в Асбесте под Екатеринбургом. Об этом сообщает местное издание E1.RU. По словам депутата Думы Асбестовского городского округа Натальи Кругловой, мужчин госпитализировали с сильными ожогами. По предварительным данным, на производстве произошел выпуск пара.

«Рабочие говорят, что взорвалась мельница: вовремя не опустили рычаг и не спустили пар, который периодически должен выпускаться. Обычно в мельнице перемалывается руда-пульпа. Но это непрофессионально, мельница взорваться не могла, возможно, какое-то другое оборудование, мы еще разбираемся, — сообщила парламентарий.

Полиция исключает криминальный характер происшествия. По данным МВД, рабочие предприятия могли превысить лимит использования оборудования. Завод занимается производством пропанты для добычи нефти. Вместо положенных трех часов устройство использовали порядка шести часов.

«В результате чего могло образоваться высокое давление в закрытой емкости с последующим мощным хлопком», — сообщил начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Двое пострадавших госпитализированы. У одного из них зафиксированы ожоги 20-25% кожи, у второго — 65-70%. Один из мужчин находится в реанимации. На месте происшествия работают следователи, им предстоит выяснить, был ли проведен на предприятии инструктаж сотрудников по технике безопасности, и кто за него был в ответе.

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