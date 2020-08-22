На решение экологических проблем в Усолье-Сибирском выделят более 400 миллионов рублей

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Алина Потёмкина
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Деньги пойдут на демонтаж цеха ртутного электролиза на закрытом заводе.

На решение экологических проблем в Усолье-Сибирском выделят более 400 миллионов рублей

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

На ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды в городе Усолье-Сибирское выделят 434,8 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

«Средства пойдут на мероприятия по устранению накопленного экологического вреда, в том числе на демонтаж цеха ртутного электролиза на закрытом заводе „Усольехимпром“ — основном источнике загрязнения», — отмечается в сообщении.

Также запланировано обезопасить пять аварийных емкостей и организовать утилизацию отходов. Вдоль берега реки Ангары будут установлены защитные противофильтрационные экраны, также ликвидированы скважины глубинного захоронения опасных отходов.

В данный момент уже идет работа по извлечению загрязненных ртутью грунтов и их последующая обработка. В регионе работают представители МЧС, Минобороны и «Росатома».

В Усолье-Сибирском в 1998 году был закрыт цех предприятия «Усольехимпром» ртутного электролиза, в технологическом цикле которого находилось около 200 тонн ртути. После этого в окрестностях образовался крупный очаг загрязнения. Также в этом районе хранятся емкости с химическими веществами, все вокруг пропитано токсинами. На протяжении последних лет в городе периодически случаются утечки ядовитых веществ, а местные жители жалуются на загрязнение воды.

В конце июля этого года президент России Владимир Путин провел совещание по экологической обстановке в Усолье-Сибирском, на котором заявил о замалчивании проблем в регионе. После этого в город были направлены специалисты МЧС и Минобороны. 5-tv.ru рассказывал, как военные начали экологическую операцию в Иркутской области.

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