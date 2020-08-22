Самолет готовится к вынужденной посадке в аэропорту Красноярска. Как сообщает ТАСС, причиной экстренной посадки, по предварительным данным, стало задымление в багажном отсеке.

«Произошло срабатывание датчика задымления в багажном отсеке», — сообщает агентство со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Лайнер совершает рейс по маршруту Хабаровск — Москва.