Самолет готовится к вынужденной посадке в аэропорту Красноярска

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Марина Неруцких
Срочная новость 6

Причиной экстренной посадки, по предварительным данным, стало задымление в багажном отсеке.

Самолет готовится к вынужденной посадке в аэропорту Красноярска

Фото: ТАСС / Ленц Артем

Самолет готовится к вынужденной посадке в аэропорту Красноярска. Как сообщает ТАСС, причиной экстренной посадки, по предварительным данным, стало задымление в багажном отсеке.

«Произошло срабатывание датчика задымления в багажном отсеке», — сообщает агентство со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Лайнер совершает рейс по маршруту Хабаровск — Москва.

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