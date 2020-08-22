С места взрыва в Ярославле изъяли вероятную «виновницу взрыва» — видео

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Марина Неруцких
Эксклюзив 23

21 августа в десятиэтажном доме произошел хлопок, в результате которого обрушились перекрытия.

Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир, 5-tv.ru

С места взрыва в Ярославле изъяли вероятную «виновницу взрыва» — старую газовую плиту. 21 августа в десятиэтажном доме № 5 по улице Батова произошел хлопок, в результате которого обрушились перекрытия. В настоящее время следователи рассматривают версию с утечкой газа в качестве приоритетной.

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