С места взрыва в Ярославле изъяли вероятную «виновницу взрыва» — видео
21 августа в десятиэтажном доме произошел хлопок, в результате которого обрушились перекрытия.
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Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир, 5-tv.ru
С места взрыва в Ярославле изъяли вероятную «виновницу взрыва» — старую газовую плиту. 21 августа в десятиэтажном доме № 5 по улице Батова произошел хлопок, в результате которого обрушились перекрытия. В настоящее время следователи рассматривают версию с утечкой газа в качестве приоритетной.
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