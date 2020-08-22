Специалисты берлинской клиники дали свою оценку состояния Навального

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Марина Неруцких
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Медики клиники «Шарите» работают над определением плана дальнейших действий.

Специалисты берлинской клиники дали свою оценку состояния Навального

Фото: 5-tv.ru

Специалисты берлинской клиники дали свою оценку состояния Алексея Навального. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд, организовавший транспортировку блогера, пациент хорошо перенес полет и его самочувствие не ухудшилось.

Медики клиники «Шарите» к настоящему времени провели обширную медицинскую диагностику 44-летнего блогера и сейчас разрабатывает план дальнейших действий.

Навального привезли в клинику Берлина утром 22 августа. В связи с появлением такого известного пациента, в больнице были усилены меры безопасности.

До транспортировки Навального в Германию состояние больного оценивалось как стабильно тяжелое. По шкале Глазго оно составляло 4-5 баллов, это лишь на 1-2 балла выше минимального значения равного биологической смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главврач омской больницы назвал основной диагноз Навального.

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