Специалисты берлинской клиники дали свою оценку состояния Навального
Медики клиники «Шарите» работают над определением плана дальнейших действий.
Фото: 5-tv.ru
Специалисты берлинской клиники дали свою оценку состояния Алексея Навального. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд, организовавший транспортировку блогера, пациент хорошо перенес полет и его самочувствие не ухудшилось.
Медики клиники «Шарите» к настоящему времени провели обширную медицинскую диагностику 44-летнего блогера и сейчас разрабатывает план дальнейших действий.
Навального привезли в клинику Берлина утром 22 августа. В связи с появлением такого известного пациента, в больнице были усилены меры безопасности.
До транспортировки Навального в Германию состояние больного оценивалось как стабильно тяжелое. По шкале Глазго оно составляло 4-5 баллов, это лишь на 1-2 балла выше минимального значения равного биологической смерти.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что главврач омской больницы назвал основной диагноз Навального.
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