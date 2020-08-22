Специалисты берлинской клиники дали свою оценку состояния Навального

Специалисты берлинской клиники дали свою оценку состояния Алексея Навального. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд, организовавший транспортировку блогера, пациент хорошо перенес полет и его самочувствие не ухудшилось.

Медики клиники «Шарите» к настоящему времени провели обширную медицинскую диагностику 44-летнего блогера и сейчас разрабатывает план дальнейших действий.

Навального привезли в клинику Берлина утром 22 августа. В связи с появлением такого известного пациента, в больнице были усилены меры безопасности.

До транспортировки Навального в Германию состояние больного оценивалось как стабильно тяжелое. По шкале Глазго оно составляло 4-5 баллов, это лишь на 1-2 балла выше минимального значения равного биологической смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главврач омской больницы назвал основной диагноз Навального.