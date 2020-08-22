Адвокаты раскрыли детали развода Александра Гордона с женой

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Алина Потёмкина
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Защитница ведущего назвала процесс самым цивилизованным в ее практике.

Адвокаты раскрыли детали развода Александра Гордона с женой

Фото: www.globallookpress / Прокофьев Вячеслав

Самым цивилизованным разводом назвала процесс расторжения брака Александра Гордона и Нозанин Абдулвасиевой адвокат телеведущего Жанна Маргулис. Официально супругами они перестали быть в минувший четверг, а сегодня представители сторон рассказали, как прошло второе по значимости после свадьбы событие в жизни их подзащитных, пишет сайт KP.RU.

По словам адвоката Гордона, в суде она столкнулась с представителем противоположной стороны, и они вместе поехали в ЗАГС.

«Такое завершение бракоразводного процесса в моей адвокатской практике было впервые. Я в восхищении от наших доверителей, и от адвоката Нозанин», — сказала Маргулис.

Она выразила уверенность, что бывшие супруги ответственно подошли к этому не самому приятному процессу, и смогут без проблем вместе воспитывать общих детей.

Адвокат Нозанин Денис Красовитов также выказал удовлетворение завершением дела. Он подчеркнул, как важно, что развод удалось не превратить в «судебную войну».

«Мы достигли нужного результата. При этом, нам удалось избежать судебной войны, что дало экономию времени, сил и средств как адвокатов, так и доверителей», — сказал защитник.

Александр Гордон и Нозанин Абдулвасиева прожили вместе шесть лет. Разница в возрасте у супругов составляла 30 лет — когда они познакомились, девушке было 20, а знаменитому ведущему как раз исполнилось 50. В браке у них родились двое сыновей — Александр и Федор. Примечательно, что воспитывать малышей родители даже после развода будут вместе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бросивший жену с шестерыми детьми Роман Жуков женился.

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