Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
Проблемы со здоровьем актера впервые появились несколько лет назад: у него диагностировали рак.
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Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир, Терещенко Михаил; www.globallookpress.com / martin schrampf, Alexandr Knyazev
Известный телеведущий Борис Корчевников перенес тяжелую операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга в 2015 году. Вмешательство врачей оказалось успешным, однако позже проявились серьезные последствия. Тележурналист практически полностью потерял слух, сообщает «Собеседник».
Недуг стал мешать работе. Корчевников ведет телепрограмму «Судьба человека» с 2017 года, но последний сезон дается ему с большим трудом. Несмотря на то, что участники съемок обязаны говорить громко и четко, он все равно их почти не слышит. Редакторам приходится подсказывать артисту, о чем говорят гости программы, посредством планшета.
Это приводит к казусам на съемках. Несколько раз телеведущий не успевал увидеть реплики участников программы на телесуфлере и был вынужден переспрашивать.
«Очень больно смотреть со стороны на состояние Бориса, которого мы все очень любим. За что ему это? Зачем такие мучения?!» — жалеют артиста участники съемочной площадки.
Однако о замене Корчевникова на другого телеведущего речи не идет. Коллеги с пониманием относятся к болезни тележурналиста и всеми силами пытаются поддерживать его в этот нелегкий момент жизни.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Борис Корчевников появился на публике с таинственной незнакомкой.
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