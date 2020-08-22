Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Известный телеведущий Борис Корчевников перенес тяжелую операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга в 2015 году. Вмешательство врачей оказалось успешным, однако позже проявились серьезные последствия. Тележурналист практически полностью потерял слух, сообщает «Собеседник».

Недуг стал мешать работе. Корчевников ведет телепрограмму «Судьба человека» с 2017 года, но последний сезон дается ему с большим трудом. Несмотря на то, что участники съемок обязаны говорить громко и четко, он все равно их почти не слышит. Редакторам приходится подсказывать артисту, о чем говорят гости программы, посредством планшета.

Это приводит к казусам на съемках. Несколько раз телеведущий не успевал увидеть реплики участников программы на телесуфлере и был вынужден переспрашивать.

«Очень больно смотреть со стороны на состояние Бориса, которого мы все очень любим. За что ему это? Зачем такие мучения?!» — жалеют артиста участники съемочной площадки.

Однако о замене Корчевникова на другого телеведущего речи не идет. Коллеги с пониманием относятся к болезни тележурналиста и всеми силами пытаются поддерживать его в этот нелегкий момент жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Борис Корчевников появился на публике с таинственной незнакомкой.