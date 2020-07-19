«Это мы с Наташей»: Корчевников появился в компании таинственной незнакомки

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Алиса Старжевская
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Телеведущий выложил фото, которое заставило его поклонников гадать, кто рядом с ним.

Фото, видео: Instagram @b.korchevnikov

Телеведущий Борис Корчевников выложил на своей странице в Instagram новый пост, где предстал в компании молодой блондинки.

«Это мы с Наташей», — просто подписал он снимок, на котором они оба нежно улыбаются в кадр.

Instagram @b.korchevnikov

Борис Корчевников пользуется успехом в интернете, где пользователи, преимущественно женского пола, давно желают ему поскорее обрести семейное счастье. Это фото взбудоражило его подписчиков.

«Мы — это здорово!»;

«Наташе повезло»;

«Дай Бог»;

«Рады вас видеть с улыбкой на лице», — написали они Борису в комментариях.

Телеведущий не раз говорил, что мечтает найти свою вторую половинку и стать отцом. Он тщательно оберегает свою личную жизнь, особенно после неудачного брака, закончившегося разводом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Борис Корчевников встречал друзей с новорожденным в роддоме.

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