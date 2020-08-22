ТОП-3 качеств идеального мужчины от Эвелины Бледанс — фото

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Андрей Чапыгин
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Знаменитость отметила, что сама она такой идеал уже встретила.

Фото, видео: Instagram @bledans

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс рассказала о качествах, которые должны присутствовать в идеальном для нее мужчине. На своей странице в Instagram она опубликовала целый список.

Так, на первом месте для телеведущей стоит забота. По ее словам, она не разделяет прогрессивных убеждений о самостоятельности женщин.

«Для меня на первом месте стоит — забота. Пусть есть сейчас много современных популярных мнений, что Женщина может все Сама. Но я не знаю ни одну, которая не тает, когда о ней начинает заботиться мужчина. Заботиться искренне, с настойчивостью и от Большого сердца. Ведь только мужчина с Большим сердцем может относиться к Женщине, как к своей принцессе, как к своей Королеве, и заботиться о ней, сам при этом получая удовольствие от этого процесса», — рассказывает Бледанс.

Instagram @bledans

Помимо этого, идеальный для знаменитости спутник должен быть нежен. Для Бледанс именно это чувство является ключом, который ведет пару к искренним и глубоким отношениям.

Третье по важности — общность интересов.

«Начиная с пристрастий в еде, заканчивая юмором. Что может быть лучше вечера в объятиях любимого со вкусным ужином, во время которого вы смеетесь над шутками друг друга. Я чувствую себя невероятно спокойно и расслабленно в такие моменты», — делится телеведущая.

По словам Бледанс она уже нашла подходящего по всем критериям спутника и невероятно счастлива. Она отметила, что поняла именно сейчас, чего ждет от противоположного пола, а показатель правильного выбора — спокойствие и счастье внутри.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Бледанс рассталась со своим третьим мужем.

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