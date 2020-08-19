Бледанс рассказала, почему рассталась с третьим мужем

Третий брак Эвелины Бледанс распался в 2016 году, но поклонники до сих пор гадают о причинах развода звезды с продюсером и режиссером Александром Семиным. Спустя четыре года актриса и телеведущая вновь подняла этот вопрос в Instagram и вкратце изложила суть проблемы. На такое признание ее натолкнули мысли об откровенности с фанатами — стоить ли их баловать рассказами о личной жизни или лучше оставить сокровенное при себе.

«Многие знают, что мой третий брак распался из-за слишком пристального внимания прессы к нашей семье. Огромное количество обложек журналов и программ про нашу историю любви, которые после рождения Семочки увеличились в разы. Саша уже не мог спокойно ходить по улице — все передавали привет Эвелине, а если он обедал с кем-то по работе, на него укоризненно косились посетители за соседними столиками — мол, изменяет», — поделилась Бледанс.

Instagram @bledans

По ее словам, статус мужа Бледанс сделал Семина объектом «постоянного надзора поклонников». А апогеем стала история о фанатке, которая «планомерно разрушала семью» Эвелины и Александра. Некая дама решила во что бы то ни стало отвадить от звезды мужчину — по ее убеждению, он был ей не пара. Дама опубликовала свое фото с синяками и выдвинула обвинения в адрес продюсера.

В результате супруги приняли решение расстаться, но сохранили теплые отношения. Семин оставил Бледанс частный дом и по сей день платит щедрые алименты.

Однако в рассказ актрисы поверили не все подписчики. Многие высказали предположение, что четырехлетний союз рухнул из-за нежелания Александра лично воспитывать сына Семена, который родился с синдромом Дауна. По одной версии, мужчина испугался груза ответственности, по другой — морально устал и захотел здорового потомства. К слову, это ему удалось. Нынешняя жена Семина Марина Ментусова в феврале этого года родила ему дочь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бледанс показала фанатам слезливый момент прощания с сыном.