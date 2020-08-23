«Он просто красавец»: боец ММА Шлеменко о победе Поветкина в бою с Уайтом
Российский спортсмен признался, что очень счастлив за Поветкина и поблагодарил его за зрелищный поединок.
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Фото, видео: Instagram @dillianwhyte; ТАСС / Шарифулин Валерий
Победу Александра Поветкина в бою с британцем Диллианом Уайтом прокомментировал российский боец ММА Александр Шлеменко. Он признался, что получил большое наслаждение от просмотра поединка, однако отметил, что бой был непростым. Спортсмен также поздравил всех болельщиков Поветкина с прекрасными результатами, которые показал боксер.
«Александр реально показал силу русского духа. Я очень счастлив за него, очень сильно его поздравляю с тем, что он подарил такой прекрасный праздник всем тем, кто болел за него этим вечером», — отметил Шлеменко.
Александр Поветкин назвал свой нокаут в бою с Уайтом лучшим в карьере. И отметил, что готов боксировать с любым соперником.
Трансляцию главного боксерского события лета-2020 транслировал телеканал РЕН ТВ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский боксер Поветкин победил британца Уайта в поединке за титул WBC.
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