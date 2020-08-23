Чем мужской алкоголизм отличается от женского?

Дамам стоит быть аккуратнее с вином и другими спиртосодержащими напитками, поскольку алкоголизм у них развивается гораздо быстрее, чем у представителей сильного пола, сообщает «Медикфорум».

По утверждению наркологов, женщинам достаточно всего три-пять лет, чтобы обрести тяжелую зависимость. Мужчинам для достижения такого же эффекта в среднем требуется около 10-15 лет. Опасность увлечения спиртным для дам заключается еще и в том, что лечение алкоголизма протекает гораздо труднее и дольше, нежели у противоположного пола.

Единственное преимущество у прекрасной половины человечества заключается лишь в том, что они более осознанно подходят к проблемам и сами обращаются за помощью к специалистам. В то же время мужчины до последнего считают, что способны справиться с зависимостью сами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как группа крови влияет на формирование алкогольной зависимости.