Чем мужской алкоголизм отличается от женского?

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Софья Зуева
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Зависимость от спиртного у разных полов формируются по-разному.

Чем мужской алкоголизм отличается от женского?

Фото: www.globallookpress.com / Nick White

Дамам стоит быть аккуратнее с вином и другими спиртосодержащими напитками, поскольку алкоголизм у них развивается гораздо быстрее, чем у представителей сильного пола, сообщает «Медикфорум».

По утверждению наркологов, женщинам достаточно всего три-пять лет, чтобы обрести тяжелую зависимость. Мужчинам для достижения такого же эффекта в среднем требуется около 10-15 лет. Опасность увлечения спиртным для дам заключается еще и в том, что лечение алкоголизма протекает гораздо труднее и дольше, нежели у противоположного пола.

Единственное преимущество у прекрасной половины человечества заключается лишь в том, что они более осознанно подходят к проблемам и сами обращаются за помощью к специалистам. В то же время мужчины до последнего считают, что способны справиться с зависимостью сами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как группа крови влияет на формирование алкогольной зависимости.

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Чем мужской алкоголизм отличается от женского?

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