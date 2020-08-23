«Останется в памяти»: Эмин Агаларов выложил безумно трогательное фото с детьми
Известный певец является еще и заботливым отцом. Снимок своего времяпрепровождения с детьми он публикует в социальных сетях.
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Фото, видео: Instagram @eminofficial
Популярный исполнитель Эмин Агаларов души не чает в своих детях и старается проводить с ними как можно больше времени. Накануне музыкант опубликовал новое фото с семьей в Instagram.
«Мой Самый большой и моя самая маленькая», — подписал снимок певец.
Фотография передает атмосферу теплых семейных отношений: дочь легла к сидящему на диване папе на колени, а сын нежно обнял его со стороны спины, положив голову на плечо.
Снимок исполнителя привел в искренний восторг его подписчиков. Фанаты наперебой оставляли комплименты многодетному отцу.
«Это именно те мгновения, которые останутся в памяти на всю жизнь!»
«Какой же вы счастливый, здоровья вам и деткам вашим»;
«Счастье для любого нормального мужчины, когда много детей!» — написали фолловеры Эмина.
В мае этого года певец перенес тяжелый разрыв отношений с моделью Аленой Гавриловой. 33-летняя красавица в 2018 году подарила ему дочь Афину. Двоих сыновей музыканту родила первая супруга — дочь президента Азербайджана Лейла Алиева, с которой они прожили в браке до 2015 года, также пара воспитывает удочеренную шестилетнюю Амину. Певцу удалось сохранить приятельские отношения с обеими экс-супругами, поэтому он может видеться с детьми, когда захочет.
Ранее 5-tv.ru сообщил, как бывшая супруга Эмина Агаларова проводит время с годовалой дочерью.
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