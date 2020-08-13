Экс-жена Эмина Агаларова показала годовалую дочь в модном плаще и сапожках—видео

|
Алина Потёмкина
38

Алена Гаврилова проводит с наследницей много времени, но позволяет с ней играть и бывшему супругу.

Фото, видео: Instagram @agavrilova777

Бывшая жена Эмина Агаларова Алена Гаврилова показала, как проводит время с маленькой дочерью Афиной. В сторис в Instagram она выложила забавное видео, где ее малышка гуляет по лужам. Одета годовалая девчушка была в модный белый плащ и резиновые сапожки.

«Ура! Лужи!» — подписала видео счастливая мама.

В браке с исполнителем Эмином, который является обеспеченным бизнесменом и первым вице-президентом компании Crocus Group, Алена Гаврилова была менее двух лет. Кроме дочери от музыканта она воспитывает и сына от прошлых отношений с бизнесменом Рустамом Тарико.

Расставание звездной пары случилось весной этого года. Разрыв проходил болезненно, но знаменитости старались не афишировать неприятные подробности. Дочь Афина осталась вместе с мамой, но папа девочки тоже уделяет ей немало внимания. Так, недавно 5-tv.ru писал о том, что Эмин Агаларов умилил сеть играми с маленькой дочерью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел день рождения экс-жены Эмина после разрыва с певцом.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.24
0.09 85.96
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:10
Видео: Неизвестный захватил заложника в Миланском соборе
7:59
Чистый госдолг России вновь стал положительным
7:57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
7:40
Здравый смысл, ПДД и «ЗиЛ», или Можно ли без смертей на дорогах?
7:32
Белоруссию могут лишить права проведения ЧМ-2021 по хоккею
7:19
Экс-жена Эмина Агаларова показала годовалую дочь в модном плаще и сапожках—видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
ТОП-5 знаков зодиака, которым снятся вещие сны
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок