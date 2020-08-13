Экс-жена Эмина Агаларова показала годовалую дочь в модном плаще и сапожках—видео

Бывшая жена Эмина Агаларова Алена Гаврилова показала, как проводит время с маленькой дочерью Афиной. В сторис в Instagram она выложила забавное видео, где ее малышка гуляет по лужам. Одета годовалая девчушка была в модный белый плащ и резиновые сапожки.

«Ура! Лужи!» — подписала видео счастливая мама.

В браке с исполнителем Эмином, который является обеспеченным бизнесменом и первым вице-президентом компании Crocus Group, Алена Гаврилова была менее двух лет. Кроме дочери от музыканта она воспитывает и сына от прошлых отношений с бизнесменом Рустамом Тарико.

Расставание звездной пары случилось весной этого года. Разрыв проходил болезненно, но знаменитости старались не афишировать неприятные подробности. Дочь Афина осталась вместе с мамой, но папа девочки тоже уделяет ей немало внимания. Так, недавно 5-tv.ru писал о том, что Эмин Агаларов умилил сеть играми с маленькой дочерью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел день рождения экс-жены Эмина после разрыва с певцом.